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Intel Core i7 12700F против AMD Ryzen 7 5800H

Intel Core i7 12700F
VS
AMD Ryzen 7 5800H
Intel Core i7 12700F
AMD Ryzen 7 5800H

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800H and 12700F
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 8.53 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 17% ниже чем у Core i7 12700F пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700F +30%
1834
Ryzen 7 5800H
1415
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +68%
20537
Ryzen 7 5800H
12211
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700F +29%
3939
Ryzen 7 5800H
3051
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F +47%
31424
Ryzen 7 5800H
21339
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +87%
13753
Ryzen 7 5800H
7349
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700F и AMD Ryzen 7 5800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Cezanne
Номер модели i7-12700F -
Сокет LGA-1700 FP6
Интегрированная графика - Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.1 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 8
Boost частота GPU - 2000 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700F Сайт AMD Ryzen 7 5800H
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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