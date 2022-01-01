Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700F vs Ryzen 7 5800X3D

Intel Core i7 12700F против AMD Ryzen 7 5800X3D

Intel Core i7 12700F
VS
AMD Ryzen 7 5800X3D
Intel Core i7 12700F
AMD Ryzen 7 5800X3D

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X3D and 12700F
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Имеет на 71 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +44%
20537
Ryzen 7 5800X3D
14297
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F +15%
31424
Ryzen 7 5800X3D
27268
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +27%
13753
Ryzen 7 5800X3D
10816
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700F и AMD Ryzen 7 5800X3D

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2022 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Vermeer
Номер модели i7-12700F -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика - Нет

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.1 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700F Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 24

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5

Конкуренты

1. Core i7 12700F против Ryzen 5 5600X
2. Core i7 12700F против Ryzen 9 5900X
3. Core i7 12700F против Core i5 12600K
4. Core i7 12700F против Core i7 11700F
5. Core i7 12700F против Core i5 12600KF
6. Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 5 3600
7. Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 5800X
8. Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 9 5900X
9. Ryzen 7 5800X3D против Core i9 12900K
10. Ryzen 7 5800X3D против Core i5 12600K

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5800X3D или Intel Core i7 12700F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры