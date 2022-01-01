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Intel Core i7 12700F против AMD Ryzen 9 6900HX

Intel Core i7 12700F
VS
AMD Ryzen 9 6900HX
Intel Core i7 12700F
AMD Ryzen 9 6900HX

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HX and 12700F
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 31% ниже чем у Core i7 12700F пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon 680M
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +47%
20790
Ryzen 9 6900HX
14167
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F +25%
31457
Ryzen 9 6900HX
25069
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +23%
12531
Ryzen 9 6900HX
10187
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700F и AMD Ryzen 9 6900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rembrandt
Номер модели i7-12700F -
Сокет LGA-1700 FP7
Интегрированная графика Нет Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon 680M
Частота GPU - 2000 МГц
Boost частота GPU - 2400 МГц
Шейдерные блоки - 768
TMUs - 48
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 12
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700F
н/д
Ryzen 9 6900HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700F Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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4. Core i7 12700KF или Core i7 12700F
5. Core i5 12600KF или Core i7 12700F
6. Ryzen 9 5900HX или Ryzen 9 6900HX
7. Core i7 11800H или Ryzen 9 6900HX
8. Ryzen 7 6800H или Ryzen 9 6900HX
9. Core i7 12800H или Ryzen 9 6900HX
10. Core i9 12900H или Ryzen 9 6900HX

Комментарии

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