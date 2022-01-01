Intel Core i7 12700F против AMD Ryzen 9 6900HX
Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- На 31% ниже чем у Core i7 12700F пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon 680M
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700F +18%
1858
1577
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +47%
20790
14167
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700F +15%
3961
3433
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F +25%
31457
25069
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700F +7%
1714
1596
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +23%
12531
10187
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Rembrandt
|Номер модели
|i7-12700F
|-
|Сокет
|LGA-1700
|FP7
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|2.1 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|-
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2400 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|768
|TMUs
|-
|48
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700F
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1