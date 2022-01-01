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Intel Core i7 12700F против AMD Ryzen 9 7900X

Intel Core i7 12700F
VS
AMD Ryzen 9 7900X
Intel Core i7 12700F
AMD Ryzen 9 7900X

Что лучше: Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 9 7900X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X and 12700F
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • На 62% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 65 vs 170 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 39 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.8 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F
20640
Ryzen 9 7900X +39%
28705
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700F и AMD Ryzen 9 7900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2022 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Raphael
Номер модели i7-12700F -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 20 24
Частота 2.1 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 47x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 170 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon Graphics
Boost частота GPU - 2200 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700F Сайт AMD Ryzen 9 7900X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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