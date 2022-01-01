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Intel Core i7 12700F против Apple M1 Max

Intel Core i7 12700F
VS
Apple M1 Max
Intel Core i7 12700F
Apple M1 Max

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12700F
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 54% ниже чем у Core i7 12700F пиковое энергопотребление – 30 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1785 и 1564 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700F +20%
1834
M1 Max
1528
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +67%
20537
M1 Max
12295
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700F +2%
3939
M1 Max
3846
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F +40%
31424
M1 Max
22368
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700F
1559
M1 Max +14%
1777
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +9%
13753
M1 Max
12570
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700F и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 января 2022 7 мая 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i7-12700F -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика - Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 20 10
Частота 2.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 4096
TMUs - 256
ROPs - 128
TGP - 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700F
н/д
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700F -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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3. Intel Core i7 12700F или i5 12600K
4. Intel Core i7 12700F или i7 11700F
5. Intel Core i7 12700F или i5 12600KF
6. Apple M1 Max или Intel Core i7 12700H
7. Apple M1 Max или AMD Ryzen 9 5900X
8. Apple M1 Max или Intel Core i9 11900K
9. Apple M1 Max или Intel Core i7 12700K
10. Apple M1 Max или Apple M2

Комментарии

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