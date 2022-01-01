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Intel Core i7 12700F против Apple M1 Pro

Intel Core i7 12700F
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i7 12700F
Apple M1 Pro

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 12700F
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 54% ниже чем у Core i7 12700F пиковое энергопотребление – 30 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1564 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700F +21%
1834
M1 Pro
1521
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +71%
20537
M1 Pro
12010
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700F
3939
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F
31424
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700F
1559
M1 Pro +11%
1734
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +11%
13753
M1 Pro
12431
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700F и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 января 2022 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i7-12700F -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика - Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 20 10
Частота 2.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 2048
TMUs - 128
ROPs - 64
TGP - 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700F
н/д
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700F -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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