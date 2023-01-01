Что лучше: десктопный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или ноутбучный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.