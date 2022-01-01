Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700F vs Core i3 12100F

Intel Core i7 12700F против i3 12100F

Intel Core i7 12700F
VS
Intel Core i3 12100F
Intel Core i7 12700F
Intel Core i3 12100F

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или i3 12100F с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100F and 12700F
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • На 11% ниже чем у Core i7 12700F пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +144%
20790
Core i3 12100F
8506
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F +119%
31457
Core i3 12100F
14344
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +97%
12531
Core i3 12100F
6359
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700F и i3 12100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-12700F i3-12100F
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 4
Количество потоков 20 8
Частота 2.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700F Сайт Intel Core i3 12100F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7 12700F
2. AMD Ryzen 7 5700G или Intel Core i7 12700F
3. Intel Core i5 12600K или i7 12700F
4. Intel Core i7 12700KF или i7 12700F
5. Intel Core i5 12600KF или i7 12700F
6. AMD Ryzen 5 5500U или Intel Core i3 12100F
7. AMD Ryzen 5 5600G или Intel Core i3 12100F
8. Intel Core i5 12400F или i3 12100F
9. Intel Core i3 10100F или i3 12100F
10. AMD Ryzen 5 5500 или Intel Core i3 12100F

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 12100F или i7 12700F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры