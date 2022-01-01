Intel Core i7 12700F против i5 11400F
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или i5 11400F с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700F +37%
1834
1334
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +102%
20537
10180
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700F +31%
3939
3010
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F +85%
31424
17026
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700F +2%
1559
1532
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +91%
13753
7201
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2022
|16 марта 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Rocket Lake
|Номер модели
|i7-12700F
|i5-11400F
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|-
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|26x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, DDR5-4800
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700F
|Сайт Intel Core i5 11400F
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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