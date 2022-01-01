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Intel Core i7 12700F против i5 11400F

Intel Core i7 12700F
VS
Intel Core i5 11400F
Intel Core i7 12700F
Intel Core i5 11400F

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или i5 11400F с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400F and 12700F
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +102%
20537
Core i5 11400F
10180
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F +85%
31424
Core i5 11400F
17026
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +91%
13753
Core i5 11400F
7201
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700F и i5 11400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i7-12700F i5-11400F
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика - Нет

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 12
Частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700F Сайт Intel Core i5 11400F
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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