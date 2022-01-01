Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или i5 11400F с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.