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Intel Core i7 12700F против i5 12500

Intel Core i7 12700F
VS
Intel Core i5 12500
Intel Core i7 12700F
Intel Core i5 12500

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или i5 12500 с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12500 and 12700F
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +65%
20537
Core i5 12500
12483
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F +55%
31424
Core i5 12500
20239
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +60%
13753
Core i5 12500
8602
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700F и i5 12500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-12700F i5-12500
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика - UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 12
Частота 2.1 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 30x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700F
н/д
Core i5 12500
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700F Сайт Intel Core i5 12500
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Core i7 12700F или Ryzen 5 5600X
2. Core i7 12700F или Ryzen 9 5900X
3. Core i7 12700F или Core i5 12600K
4. Core i7 12700F или Core i7 11700F
5. Core i7 12700F или Core i5 12600KF
6. Core i5 12500 или Ryzen 5 3600
7. Core i5 12500 или Ryzen 5 5600G
8. Core i5 12500 или Core i5 12400F
9. Core i5 12500 или Core i5 11500
10. Core i5 12500 или Ryzen 5 5500

Комментарии

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