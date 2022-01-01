Intel Core i7 12700F против i5 12600K
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
- На 48% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
- Разблокированный множитель
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1915 и 1564 балла
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1836
Core i5 12600K +3%
1882
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +19%
20545
17200
Passmark CPU (одноядерный)
3962
3952
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F +15%
31621
27411
Geekbench 5 (одноядерный)
1555
Core i5 12600K +22%
1897
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +18%
13699
11635
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2022
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-12700F
|i5-12600K
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|-
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|12
|10
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|2.1 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|9728КБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, DDR5-4800
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700F
|Сайт Intel Core i5 12600K
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
2 (40%)
3 (60%)
Всего проголосовало: 5