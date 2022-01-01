Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700F vs Core i5 13600KF

Intel Core i7 12700F против i5 13600KF

Intel Core i7 12700F
VS
Intel Core i5 13600KF
Intel Core i7 12700F
Intel Core i5 13600KF

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или i5 13600KF с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600KF and 12700F
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • На 48% ниже чем у Core i5 13600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 13600KF
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1969 и 1712 баллов
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F
20790
Core i5 13600KF +15%
23815
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F
31457
Core i5 13600KF +22%
38469
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F
12531
Core i5 13600KF +24%
15476
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700F и i5 13600KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 27 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Raptor Lake-S
Номер модели i7-12700F i5-13600KF
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 14
Количество потоков 20 20
Частота 2.1 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 35x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700F Сайт Intel Core i5 13600KF
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Ryzen 7 5800X или Core i7 12700F
2. Ryzen 7 5700G или Core i7 12700F
3. Core i5 12600K или Core i7 12700F
4. Core i7 12700KF или Core i7 12700F
5. Core i5 12600KF или Core i7 12700F
6. Ryzen 7 5800X или Core i5 13600KF
7. Core i5 12600KF или Core i5 13600KF
8. Core i5 13600K или Core i5 13600KF
9. Ryzen 5 7600X или Core i5 13600KF

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 13600KF или i7 12700F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры