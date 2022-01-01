Intel Core i7 12700F против i5 13600KF
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или i5 13600KF с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
- На 48% ниже чем у Core i5 13600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 13600KF
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1969 и 1712 баллов
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700F +1%
1858
1833
Cinebench R23 (многоядерный)
20790
Core i5 13600KF +15%
23815
Passmark CPU (одноядерный)
3961
Core i5 13600KF +7%
4238
Passmark CPU (многоядерный)
31457
Core i5 13600KF +22%
38469
Geekbench 5 (одноядерный)
1714
Core i5 13600KF +16%
1988
Geekbench 5 (многоядерный)
12531
Core i5 13600KF +24%
15476
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2022
|27 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i7-12700F
|i5-13600KF
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|14
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|2.1 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700F
|Сайт Intel Core i5 13600KF
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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