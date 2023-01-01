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Intel Core i7 12700F против i5 9400F

Intel Core i7 12700F
VS
Intel Core i5 9400F
Intel Core i7 12700F
Intel Core i5 9400F

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или i5 9400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9400F and 12700F
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1712 и 1077 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700F +80%
1855
Core i5 9400F
1029
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +271%
20805
Core i5 9400F
5609
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700F +60%
3974
Core i5 9400F
2479
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F +227%
31409
Core i5 9400F
9615
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700F +58%
1715
Core i5 9400F
1087
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +157%
12492
Core i5 9400F
4870
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700F и i5 9400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 7 января 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Coffee Lake
Номер модели i7-12700F i5-9400F
Интегрированная графика Нет Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 6
Частота 2.1 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.6 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 6
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 29x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1151
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 180 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700F Сайт Intel Core i5 9400F
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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