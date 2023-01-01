Intel Core i7 12700F против i5 9400F
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или i5 9400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
- Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1712 и 1077 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700F +80%
1855
1029
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +271%
20805
5609
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700F +60%
3974
2479
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F +227%
31409
9615
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700F +58%
1715
1087
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +157%
12492
4870
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2022
|7 января 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-12700F
|i5-9400F
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|6
|Частота
|2.1 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|1.6 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|20
|6
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|29x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1151
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|180 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700F
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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