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Intel Core i7 12700H против AMD Ryzen 5 4600H

Intel Core i7 12700H
VS
AMD Ryzen 5 4600H
Intel Core i7 12700H
AMD Ryzen 5 4600H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600H and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1744 и 1095 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700H +53%
1764
Ryzen 5 4600H
1156
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +109%
16729
Ryzen 5 4600H
7999
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700H +51%
3737
Ryzen 5 4600H
2482
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H +85%
27416
Ryzen 5 4600H
14829
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700H +58%
1744
Ryzen 5 4600H
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +125%
12331
Ryzen 5 4600H
5489
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и AMD Ryzen 5 4600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Zen 2
Номер модели i7-12700H -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота 2.3 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 30x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Vega 6
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Ryzen 5 4600H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт AMD Ryzen 5 4600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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