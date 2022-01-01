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Intel Core i7 12700H против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i7 12700H
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i7 12700H
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 31% ниже чем у Ryzen 5 5600G пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1733 и 1493 балла
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700H +21%
1806
Ryzen 5 5600G
1494
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +45%
16286
Ryzen 5 5600G
11255
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700H +16%
3694
Ryzen 5 5600G
3192
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H +36%
26953
Ryzen 5 5600G
19877
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700H +16%
1735
Ryzen 5 5600G
1494
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +62%
12271
Ryzen 5 5600G
7587
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 13 апреля 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Cezanne
Номер модели i7-12700H -
Сокет BGA-1744 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота 2.3 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 39x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 768 448
TMUs 48 28
ROPs 24 7
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 24

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Комментарии

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