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Intel Core i7 12700H против AMD Ryzen 5 6600U

Intel Core i7 12700H
VS
AMD Ryzen 5 6600U
Intel Core i7 12700H
AMD Ryzen 5 6600U

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 6600U с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 6600U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600U and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600U
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 38% ниже чем у Core i7 12700H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700H +26%
1795
Ryzen 5 6600U
1421
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +120%
17527
Ryzen 5 6600U
7963
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и AMD Ryzen 5 6600U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Rembrandt
Номер модели i7-12700H -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.5 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 29x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15-28 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) AMD Radeon 660M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 16
Вычислительные блоки 96 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Ryzen 5 6600U
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 2 4

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт AMD Ryzen 5 6600U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 -

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Комментарии

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