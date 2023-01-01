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Intel Core i7 12700H против AMD Ryzen 5 7520U

Intel Core i7 12700H
VS
AMD Ryzen 5 7520U
Intel Core i7 12700H
AMD Ryzen 5 7520U

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 5 7520U с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7520U and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Имеет на 20480 КБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • На 63% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1733 и 1063 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7520U
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700H +61%
1787
Ryzen 5 7520U
1111
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +255%
16145
Ryzen 5 7520U
4544
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700H +64%
1727
Ryzen 5 7520U
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +207%
12213
Ryzen 5 7520U
3979
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и AMD Ryzen 5 7520U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 22 сентября 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 2 (Mendocino)
Номер модели i7-12700H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 8
Частота 2.3 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.7 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 4
Количество потоков 20 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 28x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Сокет BGA-1744 FT6
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 610M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 8
ROPs 24 4
Вычислительные блоки 96 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Ryzen 5 7520U
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-4800
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR4x-4267		 - LPDDR5-5500
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт AMD Ryzen 5 7520U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 4

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Комментарии

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