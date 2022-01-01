Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700H vs Ryzen 7 6800U​

Intel Core i7 12700H против AMD Ryzen 7 6800U​

Intel Core i7 12700H
VS
AMD Ryzen 7 6800U​
Intel Core i7 12700H
AMD Ryzen 7 6800U​

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 7 6800U​ с 8-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 6800U​ были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800U​ and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800U​
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 38% ниже чем у Core i7 12700H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +23%
17686
Ryzen 7 6800U​
14351
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и AMD Ryzen 7 6800U​

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Rembrandt
Номер модели i7-12700H -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.5 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15-28 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Ryzen 7 6800U​
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 2 4

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт AMD Ryzen 7 6800U​
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Apple M1 Max против Intel Core i7 12700H
2. AMD Ryzen 9 5900HX против Intel Core i7 12700H
3. Intel Core i7 11800H против Intel Core i7 12700H
4. Intel Core i9 12900H против Intel Core i7 12700H
5. Apple M1 против Intel Core i7 12700H
6. Intel Core i7 12700K против Intel Core i7 12700H
7. AMD Ryzen 7 6800H против Intel Core i7 12700H
8. AMD Ryzen 7 5800U против AMD Ryzen 7 6800U​

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 6800U​ или Intel Core i7 12700H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры