Intel Core i7 12700H против AMD Ryzen 7 7730U
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 7 7730U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 8192 КБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1733 и 1471 балл
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7730U
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700H +24%
1787
1437
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +57%
16145
10261
Passmark CPU (одноядерный)
3625
Passmark CPU (многоядерный)
26786
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700H +18%
1727
1458
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +66%
12213
7372
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|5 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Zen 3 (Cezanne)
|Номер модели
|i7-12700H
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|Частота
|2.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.7 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Количество ядер
|14
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|128
|TMUs
|48
|8
|ROPs
|24
|4
|Вычислительные блоки
|96
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-4800
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR4x-4267
| - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700H
|Сайт AMD Ryzen 7 7730U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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