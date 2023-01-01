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Intel Core i7 12700H против AMD Ryzen 7 7730U

Intel Core i7 12700H
VS
AMD Ryzen 7 7730U
Intel Core i7 12700H
AMD Ryzen 7 7730U

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 7 7730U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7730U and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8192 КБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1733 и 1471 балл
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7730U
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700H +24%
1787
Ryzen 7 7730U
1437
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +57%
16145
Ryzen 7 7730U
10261
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700H +18%
1727
Ryzen 7 7730U
1458
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +66%
12213
Ryzen 7 7730U
7372
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и AMD Ryzen 7 7730U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i7-12700H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.7 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Сокет BGA-1744 FP6
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 8
ROPs 24 4
Вычислительные блоки 96 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Ryzen 7 7730U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-4800
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR4x-4267		 - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт AMD Ryzen 7 7730U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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