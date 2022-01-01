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Intel Core i7 12700H против AMD Ryzen 9 3900X

Intel Core i7 12700H
VS
AMD Ryzen 9 3900X
Intel Core i7 12700H
AMD Ryzen 9 3900X

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 3900X с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3900X and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 57% ниже чем у Ryzen 9 3900X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1761 и 1327 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
  • Имеет на 40 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700H +37%
1790
Ryzen 9 3900X
1310
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H
16587
Ryzen 9 3900X +12%
18499
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700H +36%
3662
Ryzen 9 3900X
2702
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H
27005
Ryzen 9 3900X +20%
32497
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700H +33%
1757
Ryzen 9 3900X
1320
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +2%
12350
Ryzen 9 3900X
12071
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и AMD Ryzen 9 3900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Zen 2
Номер модели i7-12700H -
Сокет BGA-1744 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Нет

Производительность

Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 24
Частота 2.3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Ryzen 9 3900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт AMD Ryzen 9 3900X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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