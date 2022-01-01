Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700H vs Core i3 12100

Intel Core i7 12700H против i3 12100

Intel Core i7 12700H
VS
Intel Core i3 12100
Intel Core i7 12700H
Intel Core i3 12100

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или десктопный i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 25% ниже чем у Core i3 12100 пиковое энергопотребление – 45 vs 60 Ватт
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +101%
16286
Core i3 12100
8093
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H +87%
26953
Core i3 12100
14428
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +92%
12271
Core i3 12100
6387
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-S
Номер модели i7-12700H i3-12100
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 14 4
Количество потоков 20 8
Частота 2.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Core i7 12700H и Ryzen 7 5800H
2. Core i7 12700H и Core i5 12500H
3. Core i7 12700H и Apple M2
4. Core i7 12700H и Core i7 12800H
5. Core i7 12700H и Core i9 12900H
6. Core i3 12100 и Ryzen 5 5600X
7. Core i3 12100 и Core i5 12400
8. Core i3 12100 и Core i5 10400
9. Core i3 12100 и Core i3 10100
10. Core i3 12100 и Ryzen 5 5500

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 12100 или i7 12700H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры