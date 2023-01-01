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Intel Core i7 12700H против i3 12100F

Intel Core i7 12700H
VS
Intel Core i3 12100F
Intel Core i7 12700H
Intel Core i3 12100F

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или десктопный i3 12100F с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100F and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 12288 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +92%
16130
Core i3 12100F
8398
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H +88%
26712
Core i3 12100F
14211
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +92%
12109
Core i3 12100F
6297
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и i3 12100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Alder Lake
Номер модели i7-12700H i3-12100F
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 8
Частота 2.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.7 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 4
Количество потоков 20 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 58 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 89 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Core i3 12100F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт Intel Core i3 12100F
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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