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Intel Core i7 12700H против i5 11320H

Intel Core i7 12700H
VS
Intel Core i5 11320H
Intel Core i7 12700H
Intel Core i5 11320H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или i5 11320H с 4-ядрами на 2.5-3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11320H and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1733 и 1453 балла
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11320H
  • На 22% ниже чем у Core i7 12700H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +171%
16286
Core i5 11320H
6003
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H +142%
26953
Core i5 11320H
11130
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +115%
12271
Core i5 11320H
5711
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и i5 11320H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 21 июня 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Tiger Lake
Номер модели i7-12700H i7-11320H
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 14 4
Количество потоков 20 8
Частота 2.3 ГГц 2.5-3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 25-32x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1350 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Core i5 11320H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт Intel Core i5 11320H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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