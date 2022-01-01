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Intel Core i7 12700H против i5 1145G7

Intel Core i7 12700H
VS
Intel Core i5 1145G7
Intel Core i7 12700H
Intel Core i5 1145G7

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или i5 1145G7 с 4-ядрами на 1.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1145G7 and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1733 и 1373 балла
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1145G7
  • На 38% ниже чем у Core i7 12700H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +239%
16286
Core i5 1145G7
4810
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H +164%
26953
Core i5 1145G7
10228
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +180%
12271
Core i5 1145G7
4386
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и i5 1145G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Tiger Lake UP3
Номер модели i7-12700H i5-1145G7
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 14 4
Количество потоков 20 8
Частота 2.3 ГГц 1.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 11-26x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Core i5 1145G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт Intel Core i5 1145G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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