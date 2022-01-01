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Intel Core i7 12700H против i5 1240U

Intel Core i7 12700H
VS
Intel Core i5 1240U
Intel Core i7 12700H
Intel Core i5 1240U

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или i5 1240U с 10-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1240U and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1240U
  • На 80% ниже чем у Core i7 12700H пиковое энергопотребление – 9 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700H +14%
3694
Core i5 1240U
3235
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H +87%
26953
Core i5 1240U
14427
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +90%
12271
Core i5 1240U
6443
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и i5 1240U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-U
Номер модели i7-12700H i5-1240U
Сокет BGA-1744 BGA-1781
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 (80EU)

Производительность

Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 12
Частота 2.3 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 11x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Core i5 1240U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт Intel Core i5 1240U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 14

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Комментарии

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