Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или десктопный i5 13600K на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.