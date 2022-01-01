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Intel Core i7 12700H против i5 13600K

Intel Core i7 12700H
VS
Intel Core i5 13600K
Intel Core i7 12700H
Intel Core i5 13600K

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или десктопный i5 13600K на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600K and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • На 64% ниже чем у Core i5 13600K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1733 балла
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H
16286
Core i5 13600K +44%
23410
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H
26953
Core i5 13600K +42%
38329
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H
12271
Core i5 13600K +33%
16338
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и i5 13600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 27 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Raptor Lake-S
Номер модели i7-12700H i5-13600K
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 14 14
Количество потоков 20 20
Частота 2.3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 35x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Core i5 13600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт Intel Core i5 13600K
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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