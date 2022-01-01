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Intel Core i7 12700H против i7 10870H

Intel Core i7 12700H
VS
Intel Core i7 10870H
Intel Core i7 12700H
Intel Core i7 10870H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 3.5 ГГц или i7 10870H с 8-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10870H and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU): 1.69 vs 0.38 терафлопс
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1744 и 1212 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +79%
17518
Core i7 10870H
9796
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +65%
11586
Core i7 10870H
7021
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и i7 10870H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 10 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Comet Lake
Номер модели i7-12700H i7-10870H
Сокет BGA-1744 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.5 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 22x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700H +345%
1.69 терафлопс
Core i7 10870H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт Intel Core i7 10870H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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