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Intel Core i7 12700H против i7 11390H

Intel Core i7 12700H
VS
Intel Core i7 11390H
Intel Core i7 12700H
Intel Core i7 11390H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или i7 11390H с 4-ядрами на 2.9-3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11390H and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1744 и 1577 баллов
Причины выбрать Intel Core i7 11390H
  • На 22% ниже чем у Core i7 12700H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +161%
16729
Core i7 11390H
6418
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H +152%
27416
Core i7 11390H
10876
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +140%
12331
Core i7 11390H
5146
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и i7 11390H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 21 июня 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Tiger Lake-H35
Номер модели i7-12700H i7-11390H
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 14 4
Количество потоков 20 8
Частота 2.3 ГГц 2.9-3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 29-34x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Core i7 11390H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт Intel Core i7 11390H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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