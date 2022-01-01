Intel Core i7 12700H против i7 11700
Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или десктопный i7 11700 с 8-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 31% ниже чем у Core i7 11700 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 11700
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700H +25%
1789
1432
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +47%
16244
11038
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700H +18%
3650
3095
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H +30%
26872
20592
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700H +5%
1746
1657
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +26%
12128
9606
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|16 марта 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Rocket Lake
|Номер модели
|i7-12700H
|i7-11700
|Сокет
|BGA-1744
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|14
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|2.3 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|25x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics 750
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|64
|ROPs
|24
|32
|Вычислительные блоки
|96
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700H
|Сайт Intel Core i7 11700
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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