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Intel Core i7 12700H против i7 11700

Intel Core i7 12700H
VS
Intel Core i7 11700
Intel Core i7 12700H
Intel Core i7 11700

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или десктопный i7 11700 с 8-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700 and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 31% ниже чем у Core i7 11700 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700H +25%
1789
Core i7 11700
1432
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +47%
16244
Core i7 11700
11038
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700H +18%
3650
Core i7 11700
3095
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H +30%
26872
Core i7 11700
20592
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +26%
12128
Core i7 11700
9606
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и i7 11700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 16 марта 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Rocket Lake
Номер модели i7-12700H i7-11700
Сокет BGA-1744 LGA-1200
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.3 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 25x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Core i7 11700
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт Intel Core i7 11700
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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