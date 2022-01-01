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Intel Core i7 12700H против i7 11700F

Intel Core i7 12700H
VS
Intel Core i7 11700F
Intel Core i7 12700H
Intel Core i7 11700F

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или десктопный i7 11700F с 8-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700F and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 31% ниже чем у Core i7 11700F пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +47%
16286
Core i7 11700F
11113
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H +26%
26953
Core i7 11700F
21355
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +38%
12271
Core i7 11700F
8911
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и i7 11700F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 16 марта 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Rocket Lake
Номер модели i7-12700H i7-11700F
Сокет BGA-1744 LGA-1200
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Нет

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.3 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 25x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Core i7 11700F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт Intel Core i7 11700F
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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