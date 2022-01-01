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Intel Core i7 12700H против i7 11700K

Intel Core i7 12700H
VS
Intel Core i7 11700K
Intel Core i7 12700H
Intel Core i7 11700K

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или десктопный i7 11700K с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700K and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • На 64% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +11%
16587
Core i7 11700K
15009
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H +9%
27005
Core i7 11700K
24725
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +22%
12350
Core i7 11700K
10094
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и i7 11700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 16 марта 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Rocket Lake
Номер модели i7-12700H i7-11700K
Сокет BGA-1744 LGA-1200
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Core i7 11700K
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт Intel Core i7 11700K
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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