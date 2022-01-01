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Intel Core i7 12700H против i7 12700F

Intel Core i7 12700H
VS
Intel Core i7 12700F
Intel Core i7 12700H
Intel Core i7 12700F

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или десктопный i7 12700F с 12-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700F and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • На 31% ниже чем у Core i7 12700F пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1761 и 1564 балла
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H
16587
Core i7 12700F +24%
20537
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H
27005
Core i7 12700F +16%
31424
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H
12350
Core i7 12700F +11%
13753
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и i7 12700F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-S
Номер модели i7-12700H i7-12700F
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) -

Производительность

Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 20
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Core i7 12700F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, DDR5-4800
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт Intel Core i7 12700F
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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