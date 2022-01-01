Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.