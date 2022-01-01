Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700K vs Ryzen 5 3600X

Intel Core i7 12700K против AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i7 12700K
VS
AMD Ryzen 5 3600X
Intel Core i7 12700K
AMD Ryzen 5 3600X

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600X and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1278 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 24% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +45%
1939
Ryzen 5 3600X
1336
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +139%
22992
Ryzen 5 3600X
9619
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +51%
4046
Ryzen 5 3600X
2687
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +80%
33206
Ryzen 5 3600X
18450
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +51%
1937
Ryzen 5 3600X
1284
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +99%
14002
Ryzen 5 3600X
7020
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и AMD Ryzen 5 3600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i7-12700K -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Ryzen 5 3600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт AMD Ryzen 5 3600X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 5950X против Intel Core i7 12700K
2. Intel Core i5 10600K против i7 12700K
3. Intel Core i7 11700K против i7 12700K
4. Intel Core i5 11600K против i7 12700K
5. Intel Core i5 12600K против i7 12700K
6. AMD Ryzen 7 5800X против Ryzen 5 3600X
7. AMD Ryzen 9 5900X против Ryzen 5 3600X
8. AMD Ryzen 5 5600G против Ryzen 5 3600X
9. Intel Core i5 12400 против AMD Ryzen 5 3600X
10. Intel Core i5 10400F против AMD Ryzen 5 3600X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i7 12700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры