Intel Core i7 12700K против AMD Ryzen 5 5600G
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
- На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1520 баллов
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- На 48% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 7: 1.108 vs 0.78 терафлопс
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +30%
1926
1483
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +105%
22797
11119
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +25%
3977
3171
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +67%
33032
19740
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +27%
1922
1509
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +78%
13954
7821
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|13 апреля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Cezanne
|Номер модели
|i7-12700K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|448
|TMUs
|16
|28
|ROPs
|8
|7
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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