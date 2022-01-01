Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700K vs Ryzen 5 5600G

Intel Core i7 12700K против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i7 12700K
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i7 12700K
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1520 баллов
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • На 48% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 7: 1.108 vs 0.78 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +30%
1926
Ryzen 5 5600G
1483
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +105%
22797
Ryzen 5 5600G
11119
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +25%
3977
Ryzen 5 5600G
3171
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +67%
33032
Ryzen 5 5600G
19740
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +27%
1922
Ryzen 5 5600G
1509
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +78%
13954
Ryzen 5 5600G
7821
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Cezanne
Номер модели i7-12700K -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.6 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 39x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 256 448
TMUs 16 28
ROPs 8 7
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Ryzen 5 5600G +42%
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 10600K против i7 12700K
2. AMD Ryzen 9 5900X против Intel Core i7 12700K
3. Intel Core i5 11600K против i7 12700K
4. Intel Core i9 11900K против i7 12700K
5. Intel Core i5 12600K против i7 12700K
6. AMD Ryzen 7 3700X против Ryzen 5 5600G
7. AMD Ryzen 7 5800X против Ryzen 5 5600G
8. Intel Core i7 11700K против AMD Ryzen 5 5600G
9. AMD Ryzen 5 Pro 4650G против Ryzen 5 5600G
10. AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 5 5600G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600G или Intel Core i7 12700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры