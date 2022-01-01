Intel Core i7 12700K против AMD Ryzen 5 5600H
Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
- На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1342 балла
- На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- На 57% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 54 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +41%
1920
1365
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +129%
22754
9952
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +34%
3971
2955
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +94%
33110
17052
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +44%
1922
1337
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +145%
13943
5689
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Cezanne
|Номер модели
|i7-12700K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|448
|TMUs
|16
|28
|ROPs
|8
|7
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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