Intel Core i7 12700K против AMD Ryzen 7 2700
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 7 2700 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
61
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
42
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
50
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Появился на 3 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 981 балл
- На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
- На 22% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.1 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
- На 48% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +82%
1939
1065
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +157%
22992
8958
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +83%
4046
2208
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +110%
33206
15799
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +96%
1937
987
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +110%
14002
6678
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|19 апреля 2018
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen+
|Номер модели
|i7-12700K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Сайт AMD Ryzen 7 2700
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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