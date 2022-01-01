Intel Core i7 12700K против AMD Ryzen 7 5700U
Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 17 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 64% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1178 баллов
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- На 80% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 25 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +53%
1939
1265
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +154%
22992
9051
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +54%
4046
2631
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +104%
33206
16275
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +63%
1937
1185
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +124%
14002
6243
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Lucienne
|Номер модели
|i7-12700K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|18x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|512
|TMUs
|16
|32
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Сайт AMD Ryzen 7 5700U
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1