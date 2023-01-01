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Intel Core i7 12700K против AMD Ryzen 7 7735HS

Intel Core i7 12700K
VS
AMD Ryzen 7 7735HS
Intel Core i7 12700K
AMD Ryzen 7 7735HS

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 7735HS с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7735HS and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 9216 КБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2096 и 1574 балла
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.75 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7735HS
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +63%
22754
Ryzen 7 7735HS
13917
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +35%
34598
Ryzen 7 7735HS
25555
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +58%
15482
Ryzen 7 7735HS
9812
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и AMD Ryzen 7 7735HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 4 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i7-12700K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.75 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.7 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 190 Вт -
Сокет LGA-1700 FP7
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Ryzen 7 7735HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-4800
- DDR4-3200		 - DDR5-4800
- LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт AMD Ryzen 7 7735HS
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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