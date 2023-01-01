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Intel Core i7 12700K против AMD Ryzen 9 5980HX

Intel Core i7 12700K
VS
AMD Ryzen 9 5980HX
Intel Core i7 12700K
AMD Ryzen 9 5980HX

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 5980HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5980HX and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 9216 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2096 и 1557 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5980HX
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +92%
22891
Ryzen 9 5980HX
11919
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +47%
34438
Ryzen 9 5980HX
23467
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +83%
15473
Ryzen 9 5980HX
8478
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и AMD Ryzen 9 5980HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i7-12700K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.7 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1700 FP6
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 190 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Ryzen 9 5980HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт AMD Ryzen 9 5980HX
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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