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Intel Core i7 12700K против AMD Ryzen 9 7940HS

Intel Core i7 12700K
VS
AMD Ryzen 9 7940HS
Intel Core i7 12700K
AMD Ryzen 9 7940HS

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 7940HS с 8-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7940HS and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 9216 КБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7940HS
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +31%
22877
Ryzen 9 7940HS
17495
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +24%
15468
Ryzen 9 7940HS
12425
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и AMD Ryzen 9 7940HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 4 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 4 (Phoenix)
Номер модели i7-12700K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon 780M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.7 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 40x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 25 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 4 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 190 Вт -
Сокет LGA-1700 FP8
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon 780M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 3000 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Ryzen 9 7940HS
8.12 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-4800
- DDR4-3200		 - DDR5-5600
- LPDDR5x-7500
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт AMD Ryzen 9 7940HS
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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