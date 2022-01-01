Intel Core i7 12700K против AMD Ryzen Threadripper 3960X
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 3960X с 24-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- На 55% ниже чем у Ryzen Threadripper 3960X пиковое энергопотребление – 125 vs 280 Ватт
- На 64% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2096 и 1276 баллов
- Более чем на 32° C выше максимальная рабочая температура
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3960X
- Имеет на 103 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 18.57 ГБ/c (24%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +47%
1918
Cinebench R23 (многоядерный)
22877
34780
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +52%
4045
Passmark CPU (многоядерный)
34293
54463
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +64%
2087
Geekbench 5 (многоядерный)
15468
22183
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|25 ноября 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen 2
|Номер модели
|i7-12700K
|3960X
|Сокет
|LGA-1700
|sTRX4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|24
|Количество потоков
|20
|48
|Частота
|3.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|23.5 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|100°C
|68°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|95.37 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3960X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|64
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