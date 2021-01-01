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Intel Core i7 12700K против Apple M1

Intel Core i7 12700K
VS
Apple M1
Intel Core i7 12700K
Apple M1

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2045 и 1746 баллов
  • На 8.55 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Apple M1
  • На 89% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 14 vs 125 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 GPU: 2.6 vs 0.78 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +28%
1935
Apple M1
1515
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +196%
23097
Apple M1
7796
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +4%
3917
Apple M1
3776
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +96%
29744
Apple M1
15212
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +17%
2050
Apple M1
1754
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +48%
14279
Apple M1
9671
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 октября 2021 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-12700K -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 8
Частота 3.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Apple M1 +233%
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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