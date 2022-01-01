Intel Core i7 12700K против Apple M1 Ultra
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
98
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
83
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
97
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Разблокированный множитель
- На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Ultra
- На 742.4 ГБ/c (967%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 52% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 60 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 8 физических ядер больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +24%
1920
1545
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +6%
22754
21500
Passmark CPU (одноядерный)
3971
Passmark CPU (многоядерный)
33110
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +8%
1922
1782
Geekbench 5 (многоядерный)
13943
M1 Ultra +66%
23080
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|27 октября 2021
|8 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|-
|Номер модели
|i7-12700K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Производительность
|Количество ядер
|12
|20
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|3.6 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|114 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|60 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|8192
|TMUs
|16
|512
|ROPs
|8
|256
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|120 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|16
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|819.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700K
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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