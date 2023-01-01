Intel Core i7 12700K против Apple M2 Max
Что лучше: десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M2 Max на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
67
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать Apple M2 Max
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +16%
1931
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +52%
22891
15107
Passmark CPU (одноядерный)
4054
M2 Max +3%
4158
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +31%
34438
26226
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +5%
2087
1996
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +3%
15473
14979
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|27 октября 2021
|17 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i7-12700K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Apple M2 Max GPU (38-core)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|-
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|4
|Частота
|2.7 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|20
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|67 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|190 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|4864
|TMUs
|16
|304
|ROPs
|8
|152
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|70 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|96 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700K
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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