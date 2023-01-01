Intel Core i7 12700K против Apple M2 Pro
Что лучше: десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
83
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
68
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
81
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2 Pro
- На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +16%
1920
1661
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +53%
22853
14898
Passmark CPU (одноядерный)
4026
Passmark CPU (многоядерный)
34528
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +6%
2086
1975
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +6%
15458
14531
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|27 октября 2021
|1 июня 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i7-12700K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|-
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|4
|Частота
|2.7 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|20
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|40 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|190 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1344 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|2432
|TMUs
|16
|152
|ROPs
|8
|76
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|35 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700K
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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