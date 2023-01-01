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Intel Core i7 12700K против Apple M2 Ultra

Intel Core i7 12700K
VS
Apple M2 Ultra
Intel Core i7 12700K
Apple M2 Ultra

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или Apple M2 Ultra с 24-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Ultra and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Apple M2 Ultra
  • На 723.2 ГБ/c (942%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +15%
1933
M2 Ultra
1681
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K
22962
M2 Ultra +18%
27180
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K
34592
M2 Ultra
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +6%
2084
M2 Ultra
1963
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K
15481
M2 Ultra +79%
27743
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и Apple M2 Ultra

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 октября 2021 5 мая 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i7-12700K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M2 Max GPU (76-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 16
Потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 8
Потоков 4 8
Частота 2.7 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 24
Количество потоков 20 24
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 64МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 134 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 60 Вт
Макс. TDP (Boost) 190 Вт -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M2 Max GPU (76-core)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
M2 Ultra
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-4800
- DDR4-3200		 - LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 192 ГБ
Количество каналов 2 16
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 800 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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