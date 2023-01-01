Intel Core i7 12700K против Apple M2 Ultra
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или Apple M2 Ultra с 24-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
83
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
90
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
88
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Apple M2 Ultra
- На 723.2 ГБ/c (942%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +15%
1933
1681
Cinebench R23 (многоядерный)
22962
M2 Ultra +18%
27180
Passmark CPU (одноядерный)
4023
Passmark CPU (многоядерный)
34592
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +6%
2084
1963
Geekbench 5 (многоядерный)
15481
M2 Ultra +79%
27743
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|27 октября 2021
|5 мая 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i7-12700K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Apple M2 Max GPU (76-core)
Процессор
|Ядер
|8
|16
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|-
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|4
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|24
|Количество потоков
|20
|24
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|134 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|60 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|190 Вт
|-
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Apple M2 Max GPU (76-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-4800
- DDR4-3200
|- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|192 ГБ
|Количество каналов
|2
|16
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|800 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700K
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1