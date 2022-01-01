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Intel Core i7 12700K против i3 8350K

Intel Core i7 12700K
VS
Intel Core i3 8350K
Intel Core i7 12700K
Intel Core i3 8350K

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или i3 8350K с 4-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8350K and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Появился на 4 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 17 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 39.3 ГБ/c (105%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1130 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i3 8350K
  • На 27% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 91 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +59%
1939
Core i3 8350K
1216
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +411%
22992
Core i3 8350K
4502
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +61%
4046
Core i3 8350K
2510
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +382%
33206
Core i3 8350K
6891
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +70%
1937
Core i3 8350K
1137
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +256%
14002
Core i3 8350K
3938
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и i3 8350K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 5 октября 2017
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Coffee Lake
Номер модели i7-12700K i3-8350K
Сокет LGA-1700 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 12 4
Количество потоков 20 4
Частота 3.6 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 40x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 91 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Core i3 8350K
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт Intel Core i3 8350K
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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