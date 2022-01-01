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Intel Core i7 12700K против i5 11400

Intel Core i7 12700K
VS
Intel Core i5 11400
Intel Core i7 12700K
Intel Core i5 11400

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или i5 11400 с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400 and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1518 баллов
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • На 48% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +44%
1939
Core i5 11400
1348
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +138%
22992
Core i5 11400
9644
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +32%
4046
Core i5 11400
3069
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +93%
33206
Core i5 11400
17210
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +26%
1937
Core i5 11400
1533
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +95%
14002
Core i5 11400
7184
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и i5 11400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 17 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i7-12700K i5-11400
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Core i5 11400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт Intel Core i5 11400
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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