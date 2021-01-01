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Intel Core i7 12700K против i5 11600

Intel Core i7 12700K
VS
Intel Core i5 11600
Intel Core i7 12700K
Intel Core i5 11600

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или i5 11600 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600 and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.46 терафлопс
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2045 и 1649 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11600
  • На 48% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +20%
1923
Core i5 11600
1603
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +105%
22830
Core i5 11600
11110
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +18%
3855
Core i5 11600
3263
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +62%
29653
Core i5 11600
18251
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +23%
2027
Core i5 11600
1646
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +83%
14122
Core i5 11600
7704
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и i5 11600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i7-12700K i5-11600
Сокет LGA-1700 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.6 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 28x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700K +70%
0.78 терафлопс
Core i5 11600
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт Intel Core i5 11600
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Intel Core i5 10600K или Intel Core i7 12700K
2. AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i7 12700K
3. Intel Core i5 11600K или Intel Core i7 12700K
4. Intel Core i9 11900K или Intel Core i7 12700K
5. Intel Core i9 12900K или Intel Core i7 12700K
6. Intel Core i5 10600K или Intel Core i5 11600
7. Intel Core i5 11600K или Intel Core i5 11600
8. Intel Core i7 11700K или Intel Core i5 11600
9. Intel Core i5 10600KF или Intel Core i5 11600
10. AMD Ryzen 7 5700G или Intel Core i5 11600

Комментарии

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