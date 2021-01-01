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Intel Core i7 12700K против i5 11600K

Intel Core i7 12700K
VS
Intel Core i5 11600K
Intel Core i7 12700K
Intel Core i5 11600K

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или i5 11600K с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600K and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.46 терафлопс
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1905 и 1677 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +103%
23042
Core i5 11600K
11333
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +83%
15016
Core i5 11600K
8224

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и i5 11600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 30 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i7-12700K i5-11600K
Сокет LGA-1700 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics 32

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.6 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 39x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics 32
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700K +70%
0.78 терафлопс
Core i5 11600K
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт Intel Core i5 11600K
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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